城田優「愛おしさが溢れてくる」人気グループの成長ぶり絶賛 愛語る
【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の城田優が、9月13日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）にVTR出演。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブの魅力を熱弁する場面があった。
【写真】城田優「愛おしさが溢れてくる」と明かした人気グループ
11月3日にデビュー5年目を迎えるBE:FIRSTをオーディションから見ていたという城田は、「アーティストとして知ったというよりは、アーティストに育っていく過程を見ていた。自分自身もたくさんオーディションを受けてきたわけですけど、その頃と重ね合わせたりとか通ずるものがあって、どんな風になるんだろうってところが一番最初の入り口でした」と知ったきっかけを回顧。オーディションの最終審査で課題曲として披露されたBE:FIRSTのプレデビュー曲「Shining One」を口ずさみ、「あの曲を聴くと愛おしさが溢れてくる」と
そして、BE:FIRSTの「魅せ方」がデビューから進化したという城田。「初めて見たライブが東京ドームだった。あれだけの大きな広い空間で、魅せ方、そしてすべてのお客様に満足していただけるパフォーマンスだったりクオリティーっていうのはなかなか作れるものではない」とドーム公演の難しさを口にし、「オープニングの演出から歌い出しからMCから最後までの起承転結がライブの中にあって、そこがスゴいなぁって感じてました」とライブの魅力を語った。（modelpress編集部）
◆城田優、BE:FIRST愛を告白「愛おしさが溢れてくる」
◆城田優、BE:FIRSTドームライブの魅力を熱弁
