女優の上戸彩（40）が14日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。即レスしたのに既読スルーだった先輩俳優にクレームを入れる場面があった。

この日は映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した俳優の大沢たかお、プロデューサーの松橋真三氏とともに出演。日ごろから大沢のインスタグラムを見ているという上戸は「普段の明るくて、ちょっとブラックな大沢さんを知ってる私からすると、そのギャップ。インスタで出てる、キメ顔の大沢さん。めっちゃキメてますよ。それがちょっとツボです」とイジった。

大沢が「ツボ？カッコつけすぎ？」と苦笑すると、上戸は「だって普段とは違う大沢さんですよね」と指摘した。

そんな中、大沢は「この間、電車で移動してたんですけど、ちょっと時間なくて。たまたまスタッフがいて撮ってもらったんですけど、なんか電車ってJRだったんだけど、あんまり乗ることなくて。いろんな広告を“皆さん活躍されているな”と思って見たら、どっかで見たことある人がいて。しょうがないから写真撮って送りました」とたまたま乗った電車で上戸の広告を見つけてメッセージを送ったことを明かした。

上戸も「来た！“仕事してますねー”ってメール来て。“え、大沢さん電車乗るんですか？”って（返したのに）既読スルーです。即返事返したのに」と口をとがらせた。

これに大沢は「なんかもう、自分のムーブメントも終わっちゃって、それで」と釈明し、笑い合った。