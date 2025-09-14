◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。日本勢としては19年ドーハ大会7位の谷本観月以来、3大会ぶりの入賞となった。2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）が2時間31分15秒で13位、4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）は2時間35分37秒で28位だった。

レースは25キロ手前でケニア、エチオピア勢が一気にペースアップ。3番手を走っていた小林は一時11番手に後退したが、粘り強く順位を上げた。小林は「今までのレースと比べものにならないぐらい歓声が大きくて、42キロは長くて辛いけど、皆さんのおかげで楽しく感じることができました」と声援に感謝。「この経験を無駄にせず、ロサンゼルス五輪を目指していきたい」と28年五輪を狙う決意を明らかにした。

早大のマラソンサークル「ホノルルマラソン完走会」出身の異色ランナーが、世界と互角以上に渡り合った。初の世界選手権。「楽しさはあまり持てない。怖い。早く終わってほしい思い」とネガティブ発言を連発したが「世界陸上の舞台で成長して、次につなげられるレースにしたい」と気合を入れていた。

高校まで無名。「マラソンを楽しく走りたい」という理由で大学では「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属した。サークル活動は週に1度、皇居ラン2周。「そういうところあるのは不思議。懐かしくもある」。過酷なレースには、大学時代の生活圏で、自らの原点でもある道もあった。発憤材料となった。

今大会に向けては30キロの変化走などで鍛え上げ、7月のジョグは月間1300キロを超えた。尋常ではない走行距離だが、「走っている時は無心になれる」と笑う。走ることが大好きな24歳。自国の舞台で確かな成長を示した。

◇小林 香菜（こばやし・かな）2001年（平13）4月4日生まれ、前橋市出身の24歳。前橋三中―埼玉・早大本庄高―早大。大学ではランニングサークルで陸上に取り組む一方、登山サークルにも入会して槍ケ岳などに登頂。大塚製薬入社後、25年1月の大阪国際女子マラソンで日本人トップとなる2時間21分19秒で2位に入った。