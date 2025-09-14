「なんて豪華メンバー」井川遥、女子会4ショットに反響「何この美女軍団」「是非ドラマを」
俳優の井川遥が14日までに自身の公式インスタグラムを更新。俳優4人と仲むつまじい食事会の様子を公開した。
【写真】「何この美女軍団」反響が寄せられた女子会4ショットを公開した井川遥
「1番歳下の京ちゃんが1番お姉さん みんなで乾杯」と紹介し、井川がアップしたのは、板谷由夏、長谷川京子、吉瀬美智子との4ショット。「デザートまで食べたのにゆかちゃんもみっちゃんも覚えてないらしい」とつづり、楽しそうな女子会の雰囲気を伝えた。
この投稿に「なんて豪華メンバー」「最強な女性たち!!」「すごいメンバーでひっくり返りました」「大好きな方達 是非ドラマを」「なんだ、この最強の美人の集まり!!」「何この美女軍団…ため息」といったコメントが寄せられた。
