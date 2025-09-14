フジテレビ佐久間みなみアナウンサー（27）が12日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。ゲストの安田大サーカス・クロちゃん（48）の行動にドン引きした。

クロちゃんは、当初の企画の中継用カメラが“故障した”との設定で、得意とするドッキリへの対応のお手本を見せる、という緊急企画に参加することに。その2つめの企画では、後輩芸人が、クロちゃんに憧れる彼女を楽屋に連れてきたという設定をネタばらしした上で、彼氏が部屋を出て行き、女性と2人きりになったシチュエーションでのリアクションを披露した。

楽屋を盗撮している設定のカメラに向け、クロちゃんはお手本を披露。ネタばらし済みにもかかわらず、2人きりになった瞬間、「立ってるの疲れるでしょ？座ったら？」と2人掛けのソファの隣を空けて女性との距離を急接近させた。スタジオの有田哲平（54）は爆笑し、ゲストの女優星乃夢奈（20）は顔を手で覆った。

さらにクロちゃんは「めっちゃいい匂いするね」と女性の肩口に顔を近づけると、有田は「後輩の彼女だぞ」とツッコミ。ここで佐久間アナが口を真一文字にして苦笑し、星乃は苦笑しながらうつむく姿がアップで映された

クロちゃんは止まらず、彼女役の女性から「腕の筋肉も触ってみたいんですけど」と言われると「いいしんよ」と左腕を触らせてご満悦の表情。さらに「一回触ったから、こっちも触っちゃうしんよ〜」と両手で二の腕にソフトタッチした。星乃が再び顔を覆うと、ワイプには、にらみつけるような表情の佐久間アナが映りこんだ。クロちゃんは女性に「別れたらいいじゃん」とムチャブリし、佐久間アナは思わず下を向いて、表情を隠すように後ろを向きながら苦笑。すぐ前髪を整えるようなポーズで冷静な表情に戻した。

さらにクロちゃんは2人での食事や、自宅デートなど次々にお誘い。女性にやんわり断られると、「じゃあ膝枕してほしい」とまさかの要求をし、「好きなんでしょ？ で、浮気にならなくて、俺と触れ合えるんだから一番よくない？」と迫った。クロちゃんが実際に膝枕をしてもらうと、ワイプの佐久間アナは顔をしかめ右手で顔をおおった。

クロちゃんはさらに暴走し「膝枕だからさ、頭、下の方に向けてもいい？」とおねだり。これに有田は「モンスターって言われるよ、これは」とあきれると、佐久間アナは苦笑しながら「ヤバイよね…」とドン引きし、絶句する星乃に同調した。

クロちゃんは、女性がお手洗いのため中座すると、すかさず女性のバッグの中身をチェック。ペットボトルに入った水を取りだし開け、佐久間アナは「ヤバイ！え？」と、動揺した様子で見つめた。クロちゃんはペットボトルの口360度なめまわして水を飲み、星乃は悲鳴をあげながら「ちょっと最悪かもですね…」。佐久間アナも左手で頭を抱えて顔をしかめ「慣れてらっしゃいますね」とあきれた様子で語った。