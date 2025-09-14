愛知県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「金山」、圧倒的1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜3月5日の期間、愛知県居住の20〜49歳の男女2000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 愛知県版/名古屋市版」として結果を発表しました。
本記事では、愛知県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
駅周辺には商業施設や飲食店が多く、日常生活に便利な環境が整っています。都心部に近接しながらも落ち着いた雰囲気があり、利便性と住環境のバランスを求める人々から支持を集めているエリアです。
同調査においては2018年以降、継続して1位に選ばれていることからも、名古屋駅の人気が定着しているかがうかがえます。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：金山／570点金山は名古屋市中区と熱田区の境界に位置し、名鉄・JR・地下鉄の3路線が乗り入れる交通の要所として機能しています。
1位：名古屋／1237点名古屋駅は、東海地域を代表するターミナル駅であり、新幹線をはじめ、JR、私鉄、地下鉄が集中する交通の要所です。名古屋の玄関口として、商業施設やオフィス、飲食店なども充実しており、ビジネスと日常生活の両面で高い利便性を誇ります。
