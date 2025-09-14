「恥ずかしかったのかな？」丸山桂里奈、アンパンマン大好きな娘の“まさかの行動”に共感の声！
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは9月12日、自身のInstagramを更新。娘の“まさかの行動”を公開しました。
【写真】丸山桂里奈、アンパンマン大好きな娘のまさかの行動？
この投稿にコメントでは「恥ずかしかったのかな？」「ぷくぷくちゃん、ビックリしたけど嬉しかっただろうなー」「可愛い」などの声や、「推しから求められたらそうなることもある」「家の娘もそうでした」という共感の声も寄せられています。
ファンからは「末永く守護神とお幸せに」「お二人の時間でのお祝いもいいですね」「そのままのご夫婦でいてくださいね」「いつも可愛い家族に癒されてるよ」「素敵なご夫婦だなぁといつも思ってます」「これからもずっとずっと仲良しでいてね」など祝福の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】丸山桂里奈、アンパンマン大好きな娘のまさかの行動？
「推しから求められたらそうなることもある」丸山さんは「アンパンマンだいすきなのに、ぎゅーてやられたらめちゃスルー アンパンマンかわいそう。でも思わせぶらないでストレートなところいいかんじ 自分らしく突き進め〜 早く映画館デビューもしなくてわ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目の写真では大好きなアンパンマンに歩み寄っている娘ですが、2枚目では両手を差し出すアンパンマンに見向きもせず、走り去るような姿を見せています。
「末永く守護神とお幸せに」4日の投稿では、夫・本並健治さんとの結婚5周年を祝福する様子を披露している丸山さん。夫婦2人でお祝いをしたようで、メッセージ入りのデザートプレートを前に撮影した、ツーショットなどを公開しています。
ファンからは「末永く守護神とお幸せに」「お二人の時間でのお祝いもいいですね」「そのままのご夫婦でいてくださいね」「いつも可愛い家族に癒されてるよ」「素敵なご夫婦だなぁといつも思ってます」「これからもずっとずっと仲良しでいてね」など祝福の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)