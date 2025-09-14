女優の宮沢りえさん（52）との電撃結婚から7年―。2021年に解散したアイドルグループ「V6」の元メンバーで、俳優の森田剛さん（46）の近影が話題になっている。



【写真】懐かしい…！森田剛さんの近影にファン歓喜

近影が公開されたのは、妻の宮沢さんとともに設立した事務所「MOSS」のクリエイティブスタジオ「MOSS STUDIO」のインスタグラム。髭をたくわえた森田さんが、「MOSS STUDIO」が手掛けた職人手作りのオレンジ色のバンダナを巻いている。かつて、ロン毛にバンダナ姿でファンを魅了したV6の全盛期を彷彿とさせる。



この投稿に、ファンはすかさず反応。「剛くんのバンダナ姿…すごく懐かしい気持ちになりました」「昔、剛くんがバンダナ巻いてた時期思い出しました」「いつ見てもカッコイイです」「バンダナ似合いすぎます」「剛くんと健くんがバンダナ巻いてたの思い出しました」などのコメントが寄せられた。



森田さんは2018年に宮沢さんと結婚。21年にV6が解散し、事務所を退所。25年春には、ヨウジヤマモト氏が手掛ける「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」と「MOSS STUDIO」がコラボしたコレクションモデルとして夫婦で登場し、話題を集めた。