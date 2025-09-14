ANNA SUI“マイメロディ＆クロミ”とコラボ！ レトロかわいい「トートバッグ」など展開
マイメロディ＆クロミと「ANNA SUI」がコラボレーションした商品が、9月17日（水）から、全国百貨店ハンカチ売場で販売される。
【写真】フリルがかわいい！ 幅広いシーンで活躍するトートバッグも
■“ダイナー”の世界観を表現
今回マイメロディ50周年＆クロミ20周年を記念しブルーミング中西より発売されるのは、「ANNA SUI」のデザイナー、アナ・スイをイメージしたクリームソーダをモチーフに、レトロでキュートな“ダイナー”の世界観を表現したアイテム。
ラインナップには、フリルと箔プリントをデザインした使い勝手抜群な「トートバッグ」や「ポーチ」を用意。おそろいで持つとかわいいアイテムで、いずれも裏地にコラボ限定のアート生地を使用している。
また、ペットボトルやちょっとした小物を収納できるファスナー付きの「ファスナー付きタオル」が登場。立体的なリボンやパールをあしらい、アニバーサリーイヤーにぴったりの豪華なデザインに仕上げている。
さらに、さまざまな種類のハンカチもそろい、コラボならではの限定アートを描いた定番サイズの「プリントハンカチ」や、たっぷりとギャザーを寄せたフリルがキュートな「タオルハンカチ」などが展開される。
