【万博速報】連休初日の9月13日(土)は20.8万人が来場　ラスト1か月「入場予約枠空きなし」の日も…「やや混雑」で済むのはいつ？　9月14〜29日は平日も毎日「大変混雑」予想

開幕から155日目となった大阪・関西万博。10月13日の閉幕まで残り1ヵ月を切りました。



きょう9月14日(日)も午前9時ごろから、会場東ゲートの前には大勢の人が列をなしています。博覧会協会によりますと、14日の会場内の混雑は「大変混雑」だということです。東ゲートの入場予約枠はすでに「終日満員」となっていて、特に混雑する一日となることが予想されます。



■ラスト1か月 3連休初日のきのう13日は20.8万人が来場 開幕以来最多に迫る





午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月13日（土）の万博の来場者数は22万7000人（関係者含む）でした。関係者パスで入場した人を除いた一般来場者数は約20万8000人となっています。これまで最も来場者数が多かったのは9月6日（土）で、関係者を除いて20万9000人を超える人が万博会場を訪れたということです。それから1週間、平日でも毎日、これまでの週末を超える水準の入場者数となる日が続いています。 9月12日は平日の金曜日でしたが、関係者を除いて19.9万人が来場し、平日最多の人出となりました。3連休初日のきのうは、過去最多だった6日(土)に迫る開幕以来2番目の来場者数となっています。■いよいよラスト1か月を切る この先29日まで平日も「毎日大変混雑」 20日(土)は「入場予約枠空きなし」万博の閉幕日まで残り29日。博覧会協会が発表しているこの先4週間の混雑予測では、「大変混雑」の日が目立ちます。▼大変混雑：9月14(日)、15(月)、16(火)、17(水)、18(木)、19(金)、20(土)、21(日)、22(月)、23(火)、24(水)、25(木)、26(金)、27(土)、28(日)、29(月)、10月3(金)、10月4(土)、5(日)、11(土)▼混雑：9月30(火)、10月1(水)▼やや混雑：10月2(木)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金)▼平常：なし「混雑しない予想」の日はこの先10月11日までの間に1日たりともありません。かろうじて「やや混雑」の予想で済んでいるのは、いまのところ10月の平日6日間だけとなっています。平日も含め多くの日が「大変混雑」の予想で、13日から29日まではもれなく毎日「大変混雑」となっています。このうち9月20日(土)は東ゲート・西ゲートともに入場予約枠がすべて埋まっていて空きがなく、会場内が”満員”となる可能性があります。ほかにも9月16〜30日は西ゲートは終日満員になっているなど、「入場予約不可」の日が生じはじめています。