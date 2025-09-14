◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に遊撃への内野安打で１８試合連続出塁をマークすると、１死二塁からフリーマンの左前適時打で先取点のホームを踏んだ。得点はメジャー全体で２位のジャッジ（ヤンキース）に１０差となるトップの「１３２」となった。

前日１２日（同１３日）に先発した山本由伸投手（２７）が７回１安打１失点と好投を見せながら、サヨナラ負けを喫したドジャース。地区優勝へのマジックは１２で、１回表には幸先よく先取点を奪った。だが、１１勝の山本に次ぐチーム２位の１０勝を挙げている先発のカーショーが１回裏、安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えると、アダメズの中前適時打で追いつかれ、続くチャプマンの左前適時打で１死も奪えずに逆転を許した。さらにマトスの右前適時打などで２点を失って、１―４とリードを３点に広げられた。１回からブルペンではロブレスキが投球練習を始めるスクランブル体制となった。

２・５ゲーム差の２位・パドレスは、本拠地・ロッキーズ戦で１回表に先取点を許したが、１回裏にロレアノの中犠飛で追いつくと、同点の２回にはタティスの２２号２ランが出て勝ち越した。