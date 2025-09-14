鶏胸×きゅうりの味しみおかず『ほぐし鶏ときゅうりの中華風辛子びたし』レンチンで

さっぱりしたものが食べたい……！ そんなときにうれしいのが、この辛子びたし。蒸してほぐした鶏ときゅうりを中華風のたれに漬ければ、30分でしみしみのおかずが完成します。

辛子の刺激がほどよく効いて、暑さで疲れた体にもすっとなじむ味わいです。

『ほぐし鶏ときゅうりの中華風辛子びたし』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

きゅうり……2本（約200g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）

しょうが……1かけ

塩……ひとつまみ

酒……大さじ1

〈ひたし汁〉

練り辛子……小さじ1

砂糖……大さじ1

ごま油……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

酢……大さじ2

作り方

（1）鶏肉をレンジで蒸す

鶏肉は室温に20分ほど置く。耐熱皿にのせ、塩、酒をふってふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で2分加熱する。上下を返してさらに2分30秒ほど加熱し、ラップをかけたまま20分以上おいて粗熱を取る。

（2）野菜の下ごしらえをする

きゅうりは両端を切ってめん棒でたたき、手で食べやすい大きさに割る。玉ねぎは縦に薄切りにする。しょうがは皮をむき、せん切りにする。

（3）ひたし汁に漬けて冷やす

バットに〈ひたし汁〉の材料を混ぜる。鶏肉の皮を除いて手で食べやすく裂き、（2）とともにひたし汁に加えてなじませる。冷蔵庫で30分以上冷やしていただく。

冷蔵庫でひんやり冷やしておけば、食卓に出した瞬間から箸が伸びること間違いなし。翌日はさらに味がしっかりしみて、これまた最高ですよ。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）