鶏胸×きゅうりの味しみおかず『ほぐし鶏ときゅうりの中華風辛子びたし』レンチンで
さっぱりしたものが食べたい……！ そんなときにうれしいのが、この辛子びたし。蒸してほぐした鶏ときゅうりを中華風のたれに漬ければ、30分でしみしみのおかずが完成します。
辛子の刺激がほどよく効いて、暑さで疲れた体にもすっとなじむ味わいです。
『ほぐし鶏ときゅうりの中華風辛子びたし』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約250g）
きゅうり……2本（約200g）
玉ねぎ……1/4個（約50g）
しょうが……1かけ
塩……ひとつまみ
酒……大さじ1
〈ひたし汁〉
練り辛子……小さじ1
砂糖……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
酢……大さじ2
作り方
（1）鶏肉をレンジで蒸す
鶏肉は室温に20分ほど置く。耐熱皿にのせ、塩、酒をふってふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で2分加熱する。上下を返してさらに2分30秒ほど加熱し、ラップをかけたまま20分以上おいて粗熱を取る。
（2）野菜の下ごしらえをする
きゅうりは両端を切ってめん棒でたたき、手で食べやすい大きさに割る。玉ねぎは縦に薄切りにする。しょうがは皮をむき、せん切りにする。
（3）ひたし汁に漬けて冷やす
バットに〈ひたし汁〉の材料を混ぜる。鶏肉の皮を除いて手で食べやすく裂き、（2）とともにひたし汁に加えてなじませる。冷蔵庫で30分以上冷やしていただく。
冷蔵庫でひんやり冷やしておけば、食卓に出した瞬間から箸が伸びること間違いなし。翌日はさらに味がしっかりしみて、これまた最高ですよ。