高地県立美術館が贋作（がんさく）と判断した同館所蔵の油彩画「少女と白鳥」の一般公開が１３日、始まった。

根拠となった科学調査の詳細や専門家の見解も紹介され、多くの美術ファンらが訪れ、贋作の背景などについて考えた。（小野温久）

「再考《少女と白鳥》贋作を持つ美術館で贋作について考える」と題し、「少女と白鳥」だけでなく、制作年とされた１９１９年に普及していなかった絵の具３種類が検出されたなどとする科学調査や、他館の学芸員や弁護士、鑑定機関など専門家の意見を掲示する。

また、同館所蔵のマルク・シャガールなどの絵画４点について、視覚的には同じ色に見えても実際には異なる成分の絵の具が使われているなどとする調査結果も示し、科学的な視点から作品を見て考える構成になっている。

この日は県内外から多くの人が来館し、関心の高さがうかがえた。東京から旅行で来た早稲田大学文学部の男子大学院生（２３）は「どうやって贋作を判断していくのかという切り口が面白い。科学的な調査でも判断が難しいことがわかり、勉強になった」と話した。

親子で訪れた高知市の会社員女性（４９）は「科学調査をしていなかったらいつまでも本物やった。現代の技術はすごいし、（贋作を）描いた人もすごい。いろいろ考えさせられた」と感心していた。

「少女と白鳥」は、同館が１９９６年に名古屋市内の画廊から、ドイツの画家ハインリヒ・カンペンドンク（１８８９〜１９５７年）の作品として１８００万円で購入した。各地の美術館へ貸し出しもしていたが、昨年６月、「天才贋作師」と呼ばれるドイツのウォルフガング・ベルトラッキ氏による贋作の疑いがあることが判明。科学調査の結果、今年３月に贋作と結論づけられた。

展示の会期は第１期が２５日までで、第２期は１０月４〜１９日。観覧料は一般４００円、大学生２８０円、高校生以下無料。９月２３日と１０月４日は、いずれも午後１時３０分から担当学芸員によるギャラリートーク（事前申し込み不要）を開催。１０月１９日午後１時からはシンポジウム「美術館と贋作問題」を開く。定員１００人。申し込みは県立美術館（０８８・８６６・８０００）。