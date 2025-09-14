【U18トップリーグ男子】東山が2連勝に…仙台大明成は猛追及ばす敗北【9月13日結果】

9月13日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」男子の試合が開催された。

東山高校（京都府）は仙台大学附属明成高校（宮城県）と対戦。試合序盤は互いに点を取り合う展開となったが、第1クォーター終盤に中村颯斗がスリーポイントを決め、東山が15－13の2点リードで最初の10分間を終えた。第2クォーターでは東山がそのまま主導権を握り、佐藤凪やカンダ・マビカ・サロモンらを中心として得点を重ね、38－24と14点リードで試合を折り返した。

後半も東山の勢いは止まらず66－38と第3クォーター終了時点で28点差までリードを広げた。しかし第4クォーターに入ると、仙台大明成の猛追に苦しみ、三浦悠太郎や金城羽珀らを中心とした波状攻撃を抑え切れず。このクォーターだけで39点を奪われるも、東山も中村や佐藤らを中心に踏みとどまり、最終スコア84－77で勝利。2つ目の白星を挙げた。

個人スタッツを見ると、東山は中村が21得点5リバウンド5アシスト、佐藤が15得点4リバウンド8アシスト、佐藤久遠が14得点を記録した。一方の仙台大明成は小田嶌秋斗が21得点3リバウンド5アシスト、三浦が11得点9リバウンド5アシスト、檜森琉壱が9得点10リバウンド7アシストを挙げるも連勝ストップとなった。

■試合結果



東山高校 84－77 仙台大学附属明成高校



東 山｜15｜23｜28｜18｜＝84



仙台明成｜13｜11｜14｜39｜＝77

【動画】東山vs仙台大明成の一戦