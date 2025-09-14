南野拓実が2戦連発で連勝導く!! 後半AT決勝点の前節に続く前半AT先制ゴール
モナコのMF南野拓実が13日、国際Aマッチウィークを挟んでリーグアン2試合連続となるゴールを決めた。
オセール戦に先発出場した南野は前半45+2分、ペナルティエリア内で味方が出したパスが相手に当たってゴール前へこぼれると素早く反応。スライディングをする相手選手よりも早くシュートしてゴールネットを揺らし、先制点を奪った。
南野は8月31日のストラスブール戦で後半アディショナルタイムに得点しており、今季2点目。チームは2-1で勝利して2連勝を飾っている。
