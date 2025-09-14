いいカモを見つけた。モラハラ男性に「狙われやすい女性」とは
「いつもモラハラタイプの男性と交際してしまう」という女性は少なくありません。
逆に言えば、そういう男性はきちんとターゲットを絞り込んでアプローチをかけているのでしょう。
そこで今回は、そんなモラハラ男性に「狙われやすい女性」の特徴を紹介します。
彼氏に尽くしてしまうタイプ
モラハラな男性は粗暴な一面を見せたかと思えば、自分の境遇の過酷さなどを挙げながら弱みを垣間見せてきたりなどして、「私が支えてあげないとダメだ」と女性の気持ちをコントロールしようとするもの。
そういう男性からすると、「彼女と付き合えば自分の言いなりになってくれる」とわかるのでしょうし、言いなりにならない時は「こんな不遇な自分に冷たくするなんて酷い女だ」などと責め立てれば、きっと尽くしてもらえるとわかっているのです。
自己肯定感が低い
自己肯定感の低い女性もモラハラ男性から狙われやすいです。
そういう女性は周りの意見に流されたり、周りに合わせたりすることの多いので、モラハラ男性からすると「俺に逆らえない状態に持っていけばいい」だけ。
なので、「私なんかが…」と卑屈な態度を取らないようにしたり、日頃から女友達の中でも主従関係の“従”の方にいたりする様子を見せないことが、モラハラ男性から目をつけられないようにする策と言えるでしょう。
モラハラ男性と交際してしまうと縁を切るのもなかなか難しいので、ぜひ今回紹介した特徴に当てはまるなら十分に注意していきましょうね。
