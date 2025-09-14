とにかく好きすぎて！男性が「本気で惚れた女性だけ」にすること
男性の行動から自分は本命の存在なのかを知ることができます。
男性が「本気で惚れた女性だけ」にすることを見逃さずに、自分に対する本当の気持ちをチェックしてみましょう。
早い時間からのデート
本気で惚れた女性とは昼間から堂々と仲の良い自分たちをみんなに見せたいという気持ちが自然と働くので、男性は早い時間からのデートを提案してくるでしょう。
男性には少しでも一緒に長い時間を過ごしたいという気持ちもあるはず。
きちんとデートプランを用意
男性は本気で惚れた女性にはきちんとデートプランを立ててくるもの。
思い出に残るようなデートをしたいと女性が行ってみたい場所、女性を連れていきたい場所などに足を運ぶなど、いろいろと提案してくれるはずです。
男性が交際に真剣なのかかでもデートプランの質は変わってくるので、そこからも男性の本心を測ることができます。
紳士的な振る舞い
男性は本気で惚れた女性と一緒にいるときは本能的に紳士的な振る舞いをするもの。
道を歩いている時は車道側を歩いたり、人や車ぶぶつからないように女性を引き寄せたりと、ちょっとした気遣いを見せます。
また、レディファーストな対応も忘れることがないでしょう。
ボディタッチは少なめ
男性は本気で惚れた女性に軽い男とは思われたくないもの。
そのため、ボディタッチは少なめですし、自宅やホテルなどに誘うこともなかなかしてこないでしょう。
このような男性ほど、本命として真剣に交際したいと考えているものです。
自分に対してどのような思いを持っているかは、男性の行動を観察するだけで簡単に判断できるので、ぜひ今回紹介した行動が意中の男性に見られるかを確認してみてくださいね。
