軽やかで小顔感たっぷり。大人の魅力を引き出しつつ若返りを叶える【最旬ショートヘア】
年齢を重ねて気になり始めた白髪や髪のボリューム低下。でも、ショートヘアなら、その悩みを解決しながら旬な雰囲気を手に入れることができます。そこで今回は、おしゃれに敏感な大人の女性に向けて若返り効果抜群の【最旬ショートヘア】をご紹介します。
🌼何もしてない風なのに一気に若返った印象に。いま大人世代がトライすべき【最旬ショートヘア】
「透明感のある前髪」で程よい抜け感を演出
顔周りを明るく見せてくれるシースルーバングが今シーズンもトレンド継続です。
シルエットをミニマムにまとめてサイドの髪を耳にかけることで軽やかな印象に。さらには小顔効果も期待できます。前髪の量感や透け感を変えることで、大人っぽさと若々しさのバランスを取ることがポイントです。
立体感で魅せる「厚め前髪」スタイル
重たい印象になりがちな厚めの前髪は、立体的な動きを出すことがポイント。
襟足をやや長めに設定し、毛先に向かって明るめのカラーをプラスすることで、重軽バランスの取れた、きれいめな印象に。顔周りにレイヤーを入れることで、スタイリングも楽々なので、お出かけ前のセットが苦手な方にもおすすめです。
トレンド到来！「サイドパート」で作る大人の抜け感
今シーズンの新トレンドとして注目したいのが、前髪を長めに残した「サイドパート」のスタイルです。
おでこを程よく見せることで、知的で洗練された印象に。横に流した前髪が自然な髪の流れを強調して、こなれ感のある大人の女性らしさを引き出します。トップと後頭部にボリュームを出すことで、横顔まで美しいシルエットに。白髪が気になり始めた方も、このスタイルなら自然にカバーできます。
キーワードは全体的な軽やかさとバランス。今シーズンは大人の魅力を引き出しながら、若々しい印象も忘れない、絶妙なバランスのショートヘアにトライしてみて下さいね。＜image出典：instagram（@kasumi_ezure）＞