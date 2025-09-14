結婚前にしっかり見極めを。幸せを遠ざける「要注意な男性」の特徴
素敵な相手と出会っても、本当にこの人と結婚して長い人生を共にできるのか、不安になることもあるはず。
そこで今回は、結婚の幸せを遠ざける「要注意な男性」の特徴を紹介します。
かまって気質な傾向が強い
理由もなく何度もLINEや電話をしてくる男性には注意が必要です。
常にあなたの居場所や行動を確認したがる男性はかまって気質な傾向が強い可能性が高いんです。
そういう男性は結婚後も「愛情確認」が絶えず続き、お互いの時間や空間を尊重できない関係になりかねません。
三日坊主なところがある
趣味をコロコロ変える、困難にぶつかるとすぐに諦める、何事も最後までやり遂げられない…そんな三日坊主なところがある男性も結婚には向いていないかもしれません。
小さな不満や困難が生じた時に、「この関係をリセットしたい」と安易に考えてしまう危険性があります。
お金で全て解決できると思い込んでいる
「お金さえあれば幸せになれる」という考え方をする男性には注意しましょう。
物質的な価値観が強すぎると、お金で解決できない問題（感情面や信頼関係など）に直面した時に対処できません。
夫婦間のトラブルも、話し合いより「物」や「サービス」で解決しようとする傾向があり、心の距離が埋まらなくなるケースが出てくる可能性が高いと言えます。
今回紹介した特徴は絶対的なものではありませんが、ぜひ将来のパートナー選びの参考にしてみてくださいね。
