選び方を変えただけで−６kg！30代女性が実践した【コンビニ食ダイエット】の成功ルール
「仕事が忙しくて自炊なんてムリ。でもコンビニごはんばかりだと太る一方…」と悩んでいたSさん（30代・会社員）。それでもコンビニごはんの“選び方”をちょっと変えただけで３ヶ月でマイナス６kgに成功！その間、ジム通いも厳しい食事制限もなし。そこで今回は、そんなSさんが実践した【コンビニ食ダイエット】の成功ルールを紹介します。
高カロリーごはんを“主食＋副菜”に置き換え
Sさんの以前のランチは「おにぎり２個＋カフェラテ」や「菓子パン＋デザート」が定番。糖質＆脂質オンリーで、栄養は不足ぎみ…。そこでまず意識したのが「主食は１つ＋副菜をプラス」というルールです。
飲み物を“砂糖ゼロ”にして１日200kcalカット
意外な落とし穴がドリンク。砂糖入りカフェラテや甘い炭酸は１本で100〜200kcal。毎日飲んでいたら痩せにくくなるのは当然です。
そこでSさんは飲み物を「無糖コーヒー・お茶・炭酸水だけ」にしたそう。これで１日200kcal程度カット。これを３ヶ月続ければ合計18,000kcal（脂肪約2.5kg分）に相当します。ちなみにSさんによれば、「炭酸水にしたら満腹感もあって、自然と間食が減った」そうです。
タンパク質を必ず１品プラス
最後のルールは「タンパク質を欠かさないこと」。サラダチキン、豆腐バー、ゆで卵、無糖ヨーグルトなど、必ず１品プラスするようにしたそうです。タンパク質は消化に時間がかかるので満腹感が続きやすく、筋肉量の維持にも効果的。基礎代謝が落ちにくくなるため、脂肪燃焼効率も上がります。
「自炊できないから痩せられない」というのは思い込み。コンビニごはんでも、選び方ひとつで立派な“ダイエット食”に変わります。ぜひ今日から、「主食＋副菜」「砂糖ゼロドリンク」「タンパク質１品」を意識して、コンビニ食ダイエットを始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
