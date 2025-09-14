俳優の大沢たかお（57）が14日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。SNSが苦手だったのに、突如、インスタグラムを開設した理由を明かした。

この日は映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した女優の上戸彩、プロデューサーの松橋真三氏とともに出演。上戸が「めっちゃ見てますよ、大沢さんのインスタ」とニヤリ。大沢は「見てないでしょ？」と返すも、上戸は「見てるよ。この間、電車に乗ってたでしょ」と笑った。

大沢は「SNSって、自分は実は全然見ない人で。自分の嫌な話とか、自分の映画の悪口も見なきゃいけないでしょう。自分のこと言われる分にはいいんだけど、作品のこと言われると結構つらい。“やっぱそういう言い方されちゃうんだな”とかっていうのがある時からだんだん見なくなっちゃって」と告白。「なんだけど、本当に去年、『キングダム』っていう作品を、自分は準備して7年ぐらい携わらせていただいて、一つ区切りがあって落ち着いた時に、今まで全くやってなかったことちょっとだけやってみたいっていう思いがあって。絶対には手を出さなかったインスタグラムっていうものをやってみようと」と明かした。

「そもそも“インスタってどうやってダウンロードするの？”そこから始めて。しばらくインスタ研究」と苦笑。「1つの楽しみとして、自分はできたらいいなっていうか、本業の俳優業とは違う、もしかしたら35年前、40年近く前に10代の終わり頃モデルをやってた時があって、その時の楽しかった、写真撮られて服着て、っていう感覚がもしかしたら、ずっとそこを逃げて拒否してきたのを少し楽しんでもいいのかなって思うので始めた感じはあるんですよね」とした。