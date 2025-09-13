変に“関わらない”が正解。身近にいるかも「不倫カップル」に見られる特徴
街中で見かける不自然なカップルや、職場で妙に怪しい２人。もしかしたら彼らは不倫関係にあるのかもしれません。そこで今回は、そんな隠れた関係性を持つカップルに見られる特徴を紹介します。
時間と場所に表れる不自然さ
不倫関係にある２人は、時間と場所の選び方に特徴があります。平日の昼下がりや、仕事帰りの遅い時間帯に会っていることが多く、知り合いに会いにくい場所を選ぶ傾向があります。また、レストランでは個室や奥まった席を選ぶでしょうし、デートコースも人混みを避けた場所を選ぶことが多いでしょう。
装いの不一致が語る本当の関係
不倫カップルに見られる大きな特徴が、２人の装いの不釣り合いさです。男性がビジネススーツのまま、女性だけが明らかなデート服というミスマッチは要注意。また、年齢差が20歳近くあるカップルで、特に男性側に経済力がありそうな場合も隠れた関係の可能性があります。女性が身につけているアクセサリーや、男性の結婚指輪の有無も注目ポイントです。
距離感に表れる微妙な親密さ
公の場では意図的に距離を取りながらも、何となく気配を感じ合っている２人も不倫カップルでしょう。きっと周囲の目を気にして恋人らしい振る舞いを避ける一方で、目が合うと特別な雰囲気が流れることがあります。特に職場などでは、日中はわざと会話を避けていても、何かあると視線だけで意思疎通する姿が見られるものです。
もし身近に今回紹介した特徴を持つカップルを見つけても、不用意に詮索するのは避けましょう。複雑な人間関係に巻き込まれることはメリットよりもデメリットの方が大きいものですよ。
