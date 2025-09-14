歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子妊娠中の現況について綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「もう身体が限界で横たわってても腰が痛い。指が痛いし重たくて膝やばい。むくむ。苦しい」 双子妊娠中 現況明かす





中川翔子さんは「今日から35週に突入しました！これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！」と、投稿。



続けて「昨日から次男？の頭の場所が外から触ってわかるから面白い。出たいよね。でも予定帝王切開日までもう少し頑張ろうお互いに。」と、綴りました。





そして「もう身体が限界で横たわってても腰が痛い。指が痛いし重たくて膝やばい。むくむ。苦しい。双子も狭いよね。」と、記しました。





中川翔子さんは「本当は10月18日予定だけど双子は大きくなりすぎるからもっと早く帝王切開予定になるのです。たしかにそこまでは身体がもたない！」「もう足も顔もむくみすぎて写真撮れないよ」と、投稿。







続けて「一日でも長くお腹にいられるよう今できることは安静に。いっぱいつらくても魂３つでひとつ、でいられる期間が 残り少ないとなるとなんだかすでに寂しい気がします」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】