常に自分が最優先。彼女のことは“二の次”にする男性に見られる「特徴」
彼氏から大切にされたいものですが、中には交際を始めると常に自分を最優先にする男性もいます。
そこで今回は、彼女のことは“二の次”にする男性に見られる「特徴」をチェックしてみましょう。
趣味を最優先
趣味を最優先する男性は彼女のことを“二の次”にする傾向があります。
そういう男性にとって「趣味＞恋愛」なので、交際前や交際直後は彼女のことを最優先にしていた男性でも、関係が安定してくると趣味の方をどんどん優先するように。
友達付き合いを最優先
友達付き合いを最優先する男性も彼女のことを“二の次”にする可能性が高いです。
彼女にはあまり連絡を取らないのに友人には頻繁に連絡していたり、彼女とのデートの約束よりも友達からの誘いを優先したりと、交際前からその様子は垣間見えるもの。
寂しい思いをさせられる場面が多くなるのは明白なので、交際前の段階から友達付き合いを自分よりも優先するような男性は要注意と言えます。
彼女よりも趣味や友達付き合いなどを優先するような男性は、時に彼女のことを邪魔者扱いすることもあるので、ぜひ交際前に男性の本性をきちんと見抜くようにしてくださいね。
