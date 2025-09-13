こんなはずじゃなかった…。交際前に見抜くべき男性の「地雷サイン」
恋に落ちると相手の良い部分ばかり見えて、「彼となら大丈夫」と思いがち。でも、付き合ってから「え、こんな人だったの？」と後悔するケースは少なくありません。そこで今回は、交際前に見抜くべき男性の「地雷サイン」を紹介します。
金銭感覚がズレている、理解できない
デート中の支払い方やお金の使い方は、長く付き合うほど大きな問題になります。毎回ケチすぎたり、逆に見栄を張って散財ばかりしているように感じるなら要注意。さらに将来の貯蓄や借金への意識も要チェックです。「お金の価値観が合うか」は、恋愛を超えて人生を共にできるかどうかの基準になります。
小さな約束さえ守れない
待ち合わせに遅刻ばかり、連絡の約束を忘れる…。一見些細なことでも、約束を軽視する態度は「あなたを大切にしていない」証拠です。さらに謝罪より言い訳ばかりなら、その姿勢は今後も変わらない可能性が高く、信頼関係を築くのは難しいでしょう。
考え方が自己中心的すぎる
デートは自分の行きたい場所ばかり、話題はいつも自分中心、意見が合わないと不機嫌になる…。そんな考え方が自分本位な男性は、付き合い始めは気にならなくても、時間が経つほど疲れが溜まっていくもの。恋愛はお互いの歩み寄りがあってこそなので、将来のパートナーには不向きと言えます。
恋のテンションに流されて見落としがちな“地雷サイン”。でも、恋のスタートラインでしっかり見極めて、長く幸せな関係を築いてくださいね。
🌼彼氏の言動が悪くなっていく。ダメ彼氏に育ててしまう女性の「特徴」