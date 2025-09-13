反省している素振りだけかも。浮気した男性の「定番セリフ」
浮気が発覚すると。心から反省する姿勢を見せて許しを請う男性は少なくなりません。
でも、本当に心から反省しているかはどこで判断すれば良いのでしょうか？
そこで今回は、浮気した男性の「定番セリフ」を紹介するので、素直に鵜呑みにしないようにしましょう。
「もう２度としないから」
浮気が発覚すると、ほとんどの男性は「もう２度としないから」と口にして彼女に許しを請うもの。
でも、ほどんどの場合、浮気がバレた現実からなる早で切り抜けようと口にしている可能性大です。
「やっぱり君が一番だよ」「愛しているのは君だけ」
浮気を繰り返すタイプの男性ほど、無意識のうちに浮気相手と彼女とを比較しています。
実際、浮気のきっかけも「彼女より好みのタイプだから」「彼女よりも自分に優しいから」など彼女との比較がほとんど。
でも、そういう男性に限って「やっぱり君が一番」「愛しているのは君だけ」といった発言をよくするもので、これもまた浮気相手と彼女とを比較するものなので、素直に信じてはいけない言葉として頭に入れておきましょう。
今回紹介したセリフは本来なら聞きたくないものですし、聞くなら１度きりにしたいもの。
もし２回目以降があったなら、なる早で関係切って、新しい恋を探すようにしましょうね。
