夏秋シフトには“ブラウン”！【グローバルワーク】店員さんはこう着る♡「大人コーデ」

夏から秋へシフトする時期に活躍させたいのは、秋を先取りできそうな「ブラウンアイテム」。【グローバルワーク】のスタッフさんは、リラックス感のあるパンツスタイルからフェミニンスタイルまで、上品なブラウンを主役にした着こなしを提案。ミドル世代が真似したくなる、大人コーデを紹介します。

ラクちんな大人のサマ見え！ オールインワン

ポコポコした凹凸感のある素材を使ったオールインワン。落ち着いたダークブランが大人の上品さを引き立てつつ、リラクシーなシルエットで絶妙なバランスに。シャーリングデザインが目を惹いて、華やかな印象に引き寄せてくれます。ゆとりのある袖は二の腕をさりげなくカバー。足元は細ストラップのサンダルを合わせれば抜け感をオン。

リラックス感あるコーデでもブラウンなら上品に決まる

ロゴがプリントされたシアーニットと、イージーパンツを合わせたリラックススタイル。上下ゆったりシルエットの組み合わせでも、シアーニットが抜け感をプラスし、濃いめブラウンが引き締め効果を発揮。シアーニットをフロントインしてウエストを見せることで、メリハリをつけられます。スタッフのぺぺちこさんも「ゆったりシルエットなのに華奢見えです」と太鼓判。

ブラウンベストを効かせて白コーデを格上げ

白の上下にブラウンベストを合わせた、洗練された大人のスタイル。清涼感のある白トップスとスカートが軽やかな印象を与えつつ、ブラウンを差し色で使うだけでグッと秋らしいムードへシフト。ベストがスカートのボリュームをほどよく抑えてくれて、全体を好バランスに。残暑厳しいこの時期も、ベストなら簡単に秋ムードを取り入れられるはず。

ブラウンワンピでつくる大人のフェミニンコーデ

ブラウンのティアードワンピースを主役にしたスタイル。落ち着いたカラーが上品さを演出しつつも、ティアードデザインがほどよくフェミニンさを添えてくれます。背中にはギャザーとリボンがあしらわれていて、後ろ姿まで抜かりなく。羽織りに白カーデを合わせれば、暑い日も軽やかな印象に。ロングネックレスで縦ラインを意識すれば、すっきりしたバランスにまとまります。

writer：Yukie Kawase