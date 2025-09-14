◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 横浜ＦＭ０―３川崎（１３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで川崎に０―３で敗れた。

前半４分にボールを持ち運んだＤＦ角田のパスミスからＤＦラインの裏を突かれ、川崎のＦＷ伊藤にドリブル突破を許し、公式戦６試合連続得点となる鮮やかな左足シュートを決められて先制された。

さらに後半１２分には、セットプレーの流れからＭＦ喜田がボールを失い、ロングカウンターを受ける。川崎ＦＷエリソンのシュートをＧＫ朴が一度はセーブするも、こぼれ球に反応した川崎ＭＦ山本をＤＦ鈴木が倒してしまいＰＫを献上。さらにこのプレーがＶＡＲ判定で警告から退場処分に変更となり、ＰＫもエリソンに決められて０―２。終了間際にも川崎ＦＷ宮城に３点目を献上し、リーグ戦３戦未勝利＆無得点で、今季最多４万１２２１人が来場した一戦で完敗を喫した。

この日がリーグ３戦ぶりの復帰戦で今夏チームに戻ってきてから最初のホームでの試合だったＤＦ角田は「僕のせいで負けてしまいました。もう少し違う選択肢が絶対にあったはずなので、なんであの選択をしてしまったのか。自分の中で改善していかないといけない。本当に多く方に来ていただいて、多くの方々が楽しみにしてくれていた試合でこのような結果になってしまったのは本当に責任を感じていますし、僕がサポーターだったら失望すると思います」と悔しさをにじませた。

それでも、ビルドアップ能力の高さを生かしたプレーでＤＦラインから攻撃につなげる場面も多く見せた。Ｊ２降格圏内の１８位湘南とは同勝ち点で、Ｊ１残留へ残り９試合は大一番が続く。次節のホームでの福岡戦へ「左サイドでうまく攻撃を出来た場面も多かった試合。やめたら終わりなので、続けていきたい。ここで下を向いたら終わりなので、上を向いて、戦い続けるしかないですし、クラブに関わる全ての方のために、選手はやらないといけないという状況は変わらない。自分たちが勝ち続ければ、負けなければ、残留という結果はおのずとついてくると思いますけど、まずはそこに向けて一人ひとりがチームのためにという思いを強く出来れば。本当に応援してくれる人がいる限り、僕たちも止まることはないですし、また次の試合もホームなので、上を向いて、立ち上がる姿を見せたい」と決意をにじませた。