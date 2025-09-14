2ÀïÏ¢Â³Âà¾ì¢ª½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¡Ö¤ß¤½¤®¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡µß¤ï¤ì¤¿Æ±Î½¤ÎÈ¿±þ
²ÃÆþ½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿GÂçºå¤Î°ÂÉôÉ¢ÅÍ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎMF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤Ï¡¢9·î13Æü¤ÎJ1Âè29Àá±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç1-0¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Î²ÃÆþ½é¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾40Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éMFËþÅÄÀ¿¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÁê¼ê¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ÂÉô¤¬¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿Ê½Ð¡£¤½¤³¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤¬¤¯¤ë¤È´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÉô¤Ï¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ß¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤â¥ß¡¼¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢±ºÏÂGKÀ¾Àî¼þºî¤Î¡Ö¤É¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¡Ê¥µ¥¤¥É¡Ë´ó¤ê¤ËÍè¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦½Ö´ÖÅª¤ÊÍ½ÁÛ¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥â¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿°ÂÉô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁÀï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£J2Àª¤òÁê¼ê¤ËÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµö¤¹°ì°ø¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤¬ÌÀ¤±¤¿8·î16Æü¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ç¤âºÆ¤ÓÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£½Ð¾ì2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤´¤¤È¿¾Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²¸ÊÖ¤·¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê»î¹ç¸å¤Î¡Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤â»³²¼¡ÊÎÊÌé¡ËÁª¼ê¤ä±§º´Èþ¡Êµ®»Ë¡ËÁª¼ê¤«¤é¡Ø¤Þ¤À¤ß¤½¤®¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆFCÅìµþ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¤Î¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬GÂçºå¤Ø¤Î²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÉô¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì·â¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î±ºÏÂÀï¤Ç2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë