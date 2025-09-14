USJ、万博スタッフを“即戦力”採用 100人超を視野 説明会の日程追加【一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、大阪・関西万博後のキャリアサポートに注力する。14日・15日開催の転職・就業支援フェア『万博キャリアNEXT』に出展するほか、ハローワーク連携の採用説明会の日程を増やし、即戦力人材100人超の採用を見すえる。
【写真】ミャクミャク＆USJゾンビがダンス
USJは、大阪府内のハローワーク連携のもと、アルバイト・クルー（従業員）に関する採用説明会を開催しており、9・10月開催分に加え、11月にも追加開催が決まった。
多彩な国や地域・世代のゲストと交流を経験した万博スタッフは、USJの業務と親和性が高く、即戦力と位置づける。USJは、説明会などを通じて、万博後のキャリアを提案し、今回、100人以上採用を予定する。
説明会への参加に関しては、万博での勤務経験は問わない。「大阪・関西が活気づく中で、来年2026年にはいよいよパーク開業25周年を迎えます。特別な1年を“超元気”に盛り上げてくださる方々の多数の応募に期待しています」と呼びかける。
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン採用説明会 今後の日程
転職・就業支援フェア
・『万博キャリアNEXT』
9月14日（日）・9月15日（月・祝）各日午前10時30分〜午後7時
ATCホール（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）
・クルーおしごと説明会 in ハローワーク大阪東
9月18日（木） （1）午前10時30分〜（2）正午〜（3）午後1時半〜（4）午後3時〜
ハローワーク大阪東（大阪市中央区農人橋 2-1-36 ピップビル3階）
・クルーおしごと説明会 in ハローワークプラザ難波
10月21日（火）（1）午後2時〜（2）午後3時〜（3）午後4時〜
ハローワークプラザ難波 セミナールーム（大阪市中央区難波 2-2-3 御堂筋グランドビル4階）
・クルーおしごと説明会 in ハローワーク阿倍野
11月20日（木）（1）午後0時半〜（2）午後2時〜（3）午後3時半〜
ハローワーク阿倍野（大阪市阿倍野区文の里1-4-2）
