º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä»°ãø·°¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤ÏµÚÂèÅÀ¡ÖºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£18Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢48Ê¬¤Ë¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò»°ãø¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢61Ê¬¤ËPK¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ïº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤Ï¡¢»°ãø¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡À£É¾¤Ç¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ë·àÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥ó¥Æ¤«¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Èà¤âºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
