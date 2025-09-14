¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬3Ï¢¾¡¡¢HSV¤Ë5È¯´°¾¡¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤À¡×¡Öº£¤ÏÁ´¤Æ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊHSV¡ËÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï³«»Ï3Ê¬¤Ë¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬°µ´¬¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢9Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë26Ê¬¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬PK¤òÀ®¸ù¤·¡¢29Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î³«Ëë3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÂçÎÌ4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£62Ê¬¤Ë¥±¥¤¥ó¤Î¡È¥É¥Ã¥Ú¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¡Ê1»î¹ç2ÆÀÅÀ¡ËÃ£À®¤ÇHSV¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢5¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÍ£°ì¤Î³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤Ç5ÆÀÅÀ¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¿¤À¤¿¤À°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°È¾¤ÏÁ´¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¸åÈ¾¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¿¿·õ¤ËÀï¤¤¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÏÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÀµÅö¤Ê·ë²Ì¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤â¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤è¡£Ï¢·È¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥¹²ó¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆ°¤¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤ÏÁ´¤Æ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢·ÈÌÌ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ê¤¼ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¾¯¤·¤Î±¿¤âÉ¬Í×¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥¶¤Î¸Î¾ã¤Ç¤½¤ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Ï·ò¹¯¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½éÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½éÀï¤ËÎ×¤à¡£