南野拓実が2試合連続ゴール！ モナコ、オセールに競り勝ちリーグ2連勝
モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、2試合連続ゴールを決めた。
8月31日に行われたリーグ・アン第3節のストラスブール戦（○3−2）で今季初ゴールを記録していた南野は、アメリカ遠征を行った日本代表で2試合に出場した後、モナコに帰還し、13日に行われた第4節のオセール戦に先発出場を果たした。
試合は0−0で迎えた45＋2分にペナルティエリア内でのこぼれ球に素早く反応した南野が右足で流し込んで先制点を挙げた。その後、73分にモナコは同点に追いつかれたものの、89分にジョージ・イレニヘナが決勝弾を決め、2−1で競り勝った。
この結果、モナコはリーグ戦2連勝を飾った。なお、2試合連続ゴールを挙げ、今季2得点目を記録した南野は90＋2分までの出場で勝利に貢献を果たしている。
モナコは次戦、18日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節でクラブ・ブルッヘ（ベルギー）とのアウェイゲームに臨む。
【動画】南野拓実が2試合連続ゴール！
