大学生への仕送り平均額は月7万円。住宅ローン（月10万円）を抱えながら、年収600万円で払えるのでしょうか？

全国大学生活協同組合連合会の「第60回学生生活実態調査」によると、自宅外で暮らす大学生への平均仕送り額は月7万2350円。これは、家賃も含めた金額です。つまり、家賃（仮に5～6万円）を引くと、実質的な生活費部分の仕送りは月1～2万円程度ということになります。とはいえ、実際には以下のような要因で変動します。



・都市部に住むかどうか

→東京や大阪では家賃が高く、仕送り額も増える傾向。

・国公立か私立か

→授業料・教材費の差があり、私立だと追加支援が必要なことも。

・子どもがアルバイトできるか

→仕送り依存度が変わる。

結論、「月7万円」は決して過剰ではなく、“都市部で一人暮らしをする学生”なら妥当な水準です。ただし、家賃をどう分担するかで家計の負担は大きく変わります。

住宅ローン10万円＋仕送り7万円は可能か？ 仮想ケースでシミュレーション

以下の家族モデルで7万円の仕送りが可能かシミュレーションしてみます。

・父（45歳 会社員（年収600万円））

・母（専業主婦）

・子（私立大学・地方から上京して一人暮らし）

・持ち家（住宅ローン返済中（月10万円））

・手取り年収（年収600万円の手取りは、およそ 470万円前後（月換算で約39万円）。）

・毎月の主な支出（概算）

項目 金額 住宅ローン 10万円 子どもへの仕送り 7万円 食費・光熱費・通信・ 保険 等 15万円 車関連（ 駐車場 保険 ・ガソリン） 3万円 雑費・交際費・貯蓄 4万円

※筆者作成

合計は約39万円とほぼ手取りギリギリの家計です。突発的な支出（医療費、家電の買い替えなど）があるとすぐ赤字になるリスクがあります。

住宅ローン返済は安全圏？ 「返済負担率」でチェックしよう

住宅ローンの適正額を見る際、金融機関は「返済負担率（年収に対する年間ローン返済割合）」を重視します。

年収600万円の人の“安全圏”返済額は年収の25%以内（年間150万円＝月12.5万円）です。月10万円なら安全圏内に収まりますが、そこに仕送りを加えると、家計の実質負担率は上昇します。また、住宅ローンには以下の「見えない負担」もあります。



住宅ローンだけを見て「安全」と判断せず、家計全体でのキャッシュフローを見ましょう。

家計がきついと感じたら？ 負担を軽くする4つの工夫

「毎月ギリギリだけど、仕送りはしてあげたい」そんなときに考えられる対策は以下の通りです。

1．子どもと仕送り額を話し合う

家賃だけを親が負担し、生活費はアルバイトでまかなってもらう方法もあります。

2．ローン返済額の見直し（可能なら）

借り換えや繰り上げ返済で月額を軽減できることも。金利の低い住宅ローンに変更できないかチェックしてみましょう。

3．固定費の最適化

保険の見直し、通信費の格安プラン、電気・ガスのプラン変更などで月数千円～1万円以上削減可能です。

4．将来に備えて、今は“削れるところを削る”意識

今の家計の余白が少ない分、「いまは節約を優先」「余裕が出たら支援を増やす」など、時期に応じた切り替えが重要です。

仕送り7万円は現実的。ただし“持続可能性”を意識して計画を

年収600万円で住宅ローンを抱えつつ、仕送りを続けることは「不可能ではない」が、「余裕がある」とは言えません。特に注意したいのは、仕送りが4年間続くという点です。1年だけなら耐えられても、積み重なると家計に影響が出ます。

仕送りは、子どもを支える「愛情の証し」でもありますが、親が自分を犠牲にしてまで続けるのは本末転倒です。お互いが納得できる“持続可能な支援”の形を見つけることが、家族の未来を明るくする一歩になるはずです。

出典

全国大学生活協同組合連合会 第60回学生生活実態調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー