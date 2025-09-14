ハイヒール・モモコが１３日にカンテレで放送された「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演し、木村拓哉の「優しい」エピソードを披露した。

番組では、憧れの存在について話し合った。「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」王者のツートライブたかのりは「鶴瓶師匠のラジオに呼んでもらってネタをしたんです。鶴瓶師匠が笑ってくれて感動しました」と目を輝かせた。番組後には「ツッコミ素晴らしかった」とメールをもらったそうで、「スクショして今も見てます」と心の支えとなっている様子。相方の周平魂は「そもそもボクが鶴瓶師匠が憧れの存在だった。相方の方がほめられて腹が立つ」と笑わせた。

モモコは「わたしは木村拓哉さん」とし、ラジオで共演したときのエピソードを語った。「その前にインタビューをしてるし、普通に番組で会ったこともあるけど。ほんとに２時間びっしりのラジオは…」と、うっとりとした表情で振り返った。モモコは続けて「横を見たら相方もだれか分からんくらい化粧落ちてた」と終了後、相方のリンゴのメークについて話した。

リンゴは木村に会った瞬間に「すみません、先に写真撮って下さい」とお願いしたという。モモコは「え？いま？」と驚き、木村も「普通、終わってから撮るんじゃないの？」という反応だった。するとリンゴは「私ら、もう誰だか分からんようになります」とメークが落ちることをあらかじめ想定し、先回りでお願いした。木村は「初めてだよ」と言いながら最初に写真撮影に応じた。

木村をモモコとリンゴがはさみ、３人とも両手を広げてほほ笑んでいる写真が放送された。共演者から木村について「優しいんですね」との感想が入り、モモコは「優しい！」と応じた。