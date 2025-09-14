ÇØ¿®Åêµå¤¬Â³¤¯¥É·³106²¯±ßÃË¤Ï¡ÖÉÔ±¿¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¼¨¤·¤¿º¬ËÜÅªÌäÂê¡ÖÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡×
Á°Æü¤ËËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï5ÅÀÂæ¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¡ÖÈà¤ÏÉÔ±¿¤À¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï±äÄ¹10²ó1»à»°ÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¡£2»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ1-5¤ÇÇÔÀï¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇØ¿®Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÍâ13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡ËÁ´¤Æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸«Æ¨¤»¤ëÄã¤á¤Îµå¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é3¡¢4¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó7.6¡Á10.2¥»¥ó¥Á¡Ë¹â¤á¤Îµå¤ò¥Ð¥ì¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Îµå¤¬¤¯¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ê¤½¤Îµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿1µå¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÏÉÔ±¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÁ´¤¯¤â¤¦¡ª¡¡Èà¤ÏÉÔ±¿¤À¤Í¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î2µå¼ï¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤¬µå¼ï¤Î1¤Ä¤ò¡ÊÁªÂò»è¤«¤é¡Ë¾Ã¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ê¹¶Î¬¤Ï¡Ë¿ïÊ¬¤ÈÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µå¼ï¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤â12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢·è¾¡ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµå¼ï¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç54»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡3ÇÔ21¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï5.01¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯2800Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÉüÄ´¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¤Î±À¹Ô¤¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë