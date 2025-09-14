◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊撃内野安打を放ち、連続出塁を１８試合に伸ばした。ヒットは２試合ぶり。カウント１―２からウェブの外角シンカーに食らいついた。その後１死二塁から３番フリーマンの左翼線適時打で先制のホームを踏み、メジャー断トツの得点を「１３２」とした。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが再点灯したド軍はこの日が１０連戦の２戦目。オラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。

この日のジャイアンツ先発はエース右腕ウェブ。今季もすでに１４勝の強敵ではあるものの、大谷が７月に「スプラッシュヒット」を放った相手でもある。２人の通算成績は試合前の時点で１６打数５安打の打率３割１分３厘、１本塁打、２打点。場外アーチの再現となれば、前夜のサヨナラ負けの空気を変えることができるはずだ。

チームはワールドシリーズ連覇に向け、レギュラーシーズン残り１５試合。１２日（同１３日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差となっており、地区優勝マジック「１２」となっている。３位ジャイアンツとは７ゲーム差だが、直接対決がこの日を含めて６試合と気が抜けない。大谷は５試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。