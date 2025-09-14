¡Ú¾®ÎÓ¹áºÚ¤Ï¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¡ÛÅÐ»³¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤â½êÂ°¡¡ÁíÌ³¾ÊÌÜ»Ø¤·¤¿²áµî¤â¡¡»ý¤ÁÌ£¤ÏÄ¶¹âÂ®¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡
¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï½é½Ð¾ì¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡áÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬2»þ´Ö28Ê¬50ÉÃ¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ7°Ì¤ÎÃ«ËÜ´Ñ·î°ÊÍè¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Îº´Æ£ÁáÌé²À¡Ê31¡áÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬2»þ´Ö31Ê¬15ÉÃ¤Ç13°Ì¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î°ÂÆ£Í§¹á¡Ê31¡á¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤Ï2»þ´Ö35Ê¬37ÉÃ¤Ç28°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤Ê¡Ë
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¤È¥µ¥¤¥º¡¡2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Á°¶¶»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤ÇºÚ¤Î²Ö¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡×¡ÊÊì¡¦Èþ³¨¤µ¤ó¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë54¡£
¡¡¡ù¶¥µ»Îò¡¡Á°¶¶»°Ãæ2Ç¯»þ¤Ë³ØÆâ±ØÅÁ¤Ç³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÎ¦¾åÉô¤Ø¡£3Ç¯»þ¤Ë3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡¢·²ÇÏÂåÉ½¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³±ØÅÁ½Ð¾ì¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï2»þ´Ö21Ê¬19ÉÃ¡£
¡¡¡ùÄ¶¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¡¡1Ê¬´Ö¤ËÌó220Êâ¡£Â¾¤ÎÍÎÏ¥é¥ó¥Ê¡¼¤è¤ê20Êâ°Ê¾å¤âÂ¿¤¤Ä¶¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ï¤à¡£¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¶â¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â1Ê¬´Ö¤Ë209Êâ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢²ÏÌî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍý²ò¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡ù½¨ºÍ¡¡ÁáÂçËÜ¾±¤Ë¿Ê¤ß¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏË¡³ØÉô¡£Èþ³¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁíÌ³¾Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤ò»Ö¤·¡¢4Ç¯¤Þ¤ÇÄÌ½Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ù¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¡¡ÁáÂç»þÂå¤Ï¡ÖÁá°ðÅÄ¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö²ñ¡×¤Ë½êÂ°¡£ÅÐ»³¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö»³¾®²°¸¦µæ²ñ¡×¤Ë¤âÂ°¤·¡¢Áä¥±³Ù¤Ê¤É¤ËÅÐÄº¤·¤¿¡£23Ç¯Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í17ÈÖÌÜ¤Î21°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢24Ç¯Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥óÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ò·ó¤Í¤¿¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¡¡¡ùÎý½¬¤ÎÃî¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â30¥¥íÊÑ²½Áö¤Î¤Û¤«¡¢7·î¤Î·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¾×·â¤Î1300¥¥í¡£Âç²ñ¤Ø¤Î½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÌµ¿´¡×¤È¥¸¥ç¥°¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¡£