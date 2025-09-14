¼êÄÍÍýÈþ¡¡¼¡ÃË¡¦ÆüÆî¿Í¤È¤ÎËÌ³¤Æ»¿Æ»ÒÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¤â¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»ÒÎ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¡Ê64¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¡Ê30¡Ë¤È¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡ÃË¤È¤ÎËÌ³¤Æ»°ìÇñÆóÆü¤ÎÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ëÇîÊª´Û¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¡¢Í¾»Ô¾øÎ¯½ê¡¢Å·¶é»³²°¾åÅ¸Ë¾Âæ¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê¤É²ó¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡¢¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¥é¡¼¥á¥óÆ»¾ì¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥³¥¶¥ó¥®¤Á¤ã¤ó¤È·§ºûñ»Ò??¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¡¢¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¡Ø¤½¤é¤È¤·¤Ðby¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬ÌÇÃã¶ìÃã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤¤¤ä¡Á¡Á¡Á¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»ÒÎ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶¼Õ¡¡´¶¼Õ¡¡ÎÉ¤ÎÉ¤¡¡ÎÉ¤¤«¤Ê¡¡±¿Å¾¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÀÐÀÑ¤µ¤ó¡ªÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼÷»Ê¡¡¤ªÎÁÍý¡¢ÃÏ¼ò&¤ª¼ò¡¡¤Î»¥ËÚ¤¹¤¹¤¤Î¡Ø¤¤¤Á¤¤¡Ù¤Î½÷¾¤µ¤ó¡ª¡õÂç¾¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢³§ÍÍ¡¢Ä¹¡¹¤ÈÎ¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#ËÌ³¤Æ»ÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ö#¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö#»¥ËÚ¡×¡Ö#¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡×¡Ö#¥é¡¼¥á¥óÆ»¾ì¡×¡Ö#Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö#¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¡Ö#¤½¤é¤È¤·¤Ðby¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡×¡Ö#¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö#¿Æ»ÒÎ¹¡×¡Ö#60Âå¤ò³Ú¤·¤à¡×¡Ö#³Ú¤·¤¤¡×¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö#´¶¼Õ¡×¡Ö#¼¡ÃË¡×¡Ö#¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×¡Ö#ÎÉ¤¤«¤Ê¡×¡Ö#ÎÉ¤ÎÉ¤¡×¡Ö#Î¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö#»¥ËÚ¤¤¤Á¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£