´ä°æÀéÎç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ªº½ÉÍ¤Ç¡©
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î´ä°æÀéÎç¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¥·¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÓ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×´ä°æ¥×¥í¤¬Å¥ÃÄ»Ò¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¥Þ¥ä¥ªー¥×¥ó¡×¤ÇÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿´ä°æ¥×¥í¤Ï¡Ömemories of Mexico¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢º½ÉÍ¤ÇÂæ¤Èµå¤òºî¤Ã¤Æ¥Ó¥ê¥äー¥É¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Âè1ÂÇ¤òÁÀ¤¦¥·ー¥ó¤ä¡¢¥³ー¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦´ä°æ¥×¥í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥äー¥É¤ÎÏÓ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¥«¥ä¥Ã¥¯¤òÁæ¤°»Ñ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¥Õ¤Î°ì¥³¥Þ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥ê¥äー¥É¤Î¥Üー¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Ï´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤£¤£～¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Å·ºÍÅª～¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò´ä°æ¥×¥í¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨chisato.iwai_101