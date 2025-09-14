「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）

３６キロ付近でケニアのマサイが中央分離帯に座り、仰向けに倒れ込んだ。

日本の小林香菜が入賞ラインをうかがう中、上位を走っていたマサイが突然、レースを辞めた。そのまま中央分離帯に座り込み、仰向けに倒れ込むシーンも。ＴＢＳ系の中継では「熱中症のような症状が見られます」と伝えられた。

スタート時点で東京は気温２８度、湿度８２％が計測されていた。午前８時過ぎには３０度を超える予報も出ていた。前日の３５キロ競歩に続き、スタート時間が３０分早められた中、思わぬアクシデントになった。

ネットも「マサイ族も倒れる気候だなんて…」「中央分離帯で仰向けになってるけど救護の人いけるかな？」「普通にヤバいでしょ」「マサイの戦士が熱中症で倒れてるの…」「マサイが止まってしまうほどの東京の湿度怖すぎるな」とつぶやいていた。

さらに３９キロ地点でウガンダのケサンが急激にペースダウン。懸命に足を動かすも、小林が抜いて７位に浮上した。