14日午前9時57分、鳥取県と気象台は、日南町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全警戒解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生する恐れは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・日南町

