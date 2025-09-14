エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』は、日本の戦国時代について再現性の高さも話題になりました。時代考証を担当した、国際日本文化研究センターで教授を務めるフレデリック・クレインス氏いわく「戦国時代の武士たちには、命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観があった」とのこと。戦国時代の武士たちは、《合戦での討死は名誉》とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んだといいます。また当時は女性が表舞台で活躍する時代でもあり、その活動範囲は多岐にわたりました。そのため、女性たちも例外ではなく、自害は“武家としての教示”を示す行為としてとらえられていたそうです。戦国武士の生きざまを徹底検証したクレインス氏の著書『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】戦国武士の生きざまを、ドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証を担当したフレデリック・クレインス氏が徹底検証した『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』

女性たちも名誉を守るために

戦国時代には、男性だけでなく、武家の女性たちも自害という道を選択することが少なくありませんでした。

以下は、信長の家臣であった羽柴（豊臣）秀吉が別所長治を兵糧攻めにした、三木籠城戦を「信長公記」で別の視点から描いたものです。

天正8（1580）年正月17日の午後4時ごろのこと。別所長治は、わずか3歳の幼い子どもを膝の上に置き、涙を流しながらその命を絶った。

そして、妻を引き寄せ、同じ枕に寄り添わせたまま、刺し殺した。

弟の別所友之もまた、同じように妻を刺し殺した。そこには多くの亡骸が散乱し、目を覆うばかりの光景が広がっていた。

別所兄弟は手を取り合って…

その後、別所兄弟は手を取り合って広縁に出て、左右に整列し、家臣たちを呼び出した。

「この度の籠城では、兵糧が尽き果て、牛馬まで食べ尽くし、城の守りを固めて戦い抜いた。これは前代未聞の働きだった。しかし、我々はここで果てることとなった。諸士の命は助かることとなり、これ以上の喜びはない」

そう言うと、長治は腹を切った。介錯は三宅治忠が務めた。

「これまでご恩を受けた方は数多くおられたが、あなたにお供しようという者は誰もいない。私は恥ずかしいことに、家老として生きながら、何の功も立てられずに今日まで過ごしてしまった。心の内を語るには身に余ることではあるが、私はあなたにお供いたします」

治忠はこう言うと、腹を十文字に切り裂き、臓をえぐり出して息絶えた。

その後、友之はいままで仕えてきた家臣たちを呼び、太刀や脇差、衣装などを形見として与えた。

そして先に兄の長治が腹を切った脇差を手に取り、みずからも潔く腹を切った。長治は26歳、友之は25歳だった。まことに惜しいことだった。

ここに稀代の名誉ある出来事があった。別所吉親の妻は畠山総州の娘だったが、自害を覚悟すると、二人の男子と一人の女子を左右に並ばせ、凜として一人ひとりの命を絶ち、最後にみずからの喉を掻き切り、子どもたちと枕を並べて息絶えた。

これは前代未聞の働きであり、哀れを誘う出来事だった。

女性たちが覚悟していた、名誉ある行為とは？

以上の逸話からは、戦国時代の武家の女性の自害について、次のような重要な観点が指摘できます。

別所吉親の妻は畠山総州家という高い身分の出身であり、その立場にふさわしい最期を遂げることが期待されていました。

子どもたちの命をみずからの手で絶ち、その後に自害するという行為は、武家の正室としての覚悟を示しています。

原文では「希代之名誉有」と表現されており、彼女の行動が高く評価されていることがわかります。

夫に刺し殺されていないので、通常ならば、開城とともに彼女は尼になるはずでした。つまり、三木城の開城の条件からすると、乱暴狼藉にあい、敵の手に落ちる恐れはありませんでした。

それでも、みずからの意思で最期を遂げることが、名誉ある行為として認識されていたのです。



戦国時代の女性の自害の手段

またこの記述は、戦国時代の武家の女性の自害の作法について重要な情報を提供してくれます。喉を掻き切ることが、女性の自害の手段として伝えられています。

「前代未聞の働き」という表現は、この出来事が特筆すべきものとして認識されていたことを示しています。

儒教的な倫理に従って義務として強いられたわけではなく、自発的に行った行為で、それが当時高く評価されていました。

このように、戦国時代の武家社会において、女性の自害は単なる死というだけでなく、武家としての矜持を示す重要な行為としてとらえられていたことがわかります。

とくに、高い身分の女性には、そうした規範に従った行動が期待されていたといえます。

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。