＜ママは許さない＞反抗期の高2息子、勝手にバイトを1年半…「え？彼女がいるの？」【第1話まんが】
私はアヤ（40代）。高校2年生のレンキ、高校1年生のユウカ、そして旦那のダイスケ（40代）の4人暮らしです。子どもたちが高校生にもなれば自分の手から離れて少しはラクになるかと思っていましたが、小さい頃とは違う問題が起きるんですよね。勉強はいつしているかわからないのにアルバイトをはじめるし、しかもアルバイトは私に相談をする前に面接に行ったと言うし……。子育てっていくつになったら落ち着くのでしょう。子どもたちのことを思えば思うほど、毎日気苦労が絶えません。
息子は高校1年生のとき、私に相談なくアルバイトの面接へ行き、「採用が決まったから保護者のサインをして」と言ってきたのです。これまで、子どもたちが欲しがったものはほとんど買い与えてきました。高校生の間は勉強に集中してほしいのに、勝手にアルバイトをはじめるなんてどういうつもりなのでしょうか。
結局、旦那が快くサインをしたため、息子はアルバイトをはじめました。もう1年半になりますが、ずっと同じアルバイトを続けています。一つのことを長く続けるのはいいことですが、もっと勉強に必死になってほしいというのが本音です。
息子は最近、あまり私に相談をしなくなりました。アルバイトだって面接が終わってからやっと私に報告してきたくらい。勉強の時間もないのにアルバイトだなんて……。
旦那ものん気に「アルバイトだって勉強の一つだ」なんて言って許してしまいました。
心配が尽きないなか、ある日ママ友と偶然スーパーで出会いました。すると、うちの息子がデートしていたと言うのです。それも、高校1年生のときから付き合っているとか。息子に彼女がいるなんて、私は初耳です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
