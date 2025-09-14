◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢トップの7位入賞を果たした。日本勢としては19年ドーハ大会7位の谷本観月以来、3大会ぶりの入賞となった。2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）が2時間31分15秒で13位、4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）は2時間35分37秒で28位だった。

国立競技場を出てすぐトップに立った小林は、9キロ過ぎにスザンナ・サリバン（35＝米国）がトップに立って独走すると、3番手を走行した。25キロ手前で24年パリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（28＝エチピオア）らの集団が一気にペースアップ。一時は11番手に後退したが、持ち味の“超高速ピッチ走法”で徐々に順位を上げ、35キロでジェシカ・マクレイン（33＝米国）をかわして8番手に。さらに、3番手だったマグダリン・マサイ（31＝ケニア）が36キロ過ぎにリタイア。アリサ・バイニオ(27＝フィンランド）に抜かれたものの、39.5キロでステラ・チェサン（28＝ウガンダ）を抜いて7番手に浮上した。最後は帽子を取り。フィニッシュすると両手を突き上げ、場内インタビューで「たくさんの応援ありがとうございました。この先も応援してくれたらありがたいです」と話した。

早大のマラソンサークル「ホノルルマラソン完走会」出身の異色ランナーが、世界と互角以上に渡り合った。初の世界選手権。「楽しさはあまり持てない。怖い。早く終わってほしい思い」とネガティブ発言を連発したが「世界陸上の舞台で成長して、次につなげられるレースにしたい」と気合を入れていた。

高校まで無名。「マラソンを楽しく走りたい」という理由で大学では「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属した。サークル活動は週に1度、皇居ラン2周。「そういうところあるのは不思議。懐かしくもある」。過酷なレースには、大学時代の生活圏で、自らの原点でもある道もあった。発憤材料となった。

今大会に向けては30キロの変化走などで鍛え上げ、7月のジョグは月間1300キロを超えた。尋常ではない走行距離だが、「走っている時は無心になれる」と笑う。走ることが大好きな24歳。自国の舞台で確かな成長を示した。

◇小林 香菜（こばやし・かな）2001年（平13）4月4日生まれ、前橋市出身の24歳。前橋三中―埼玉・早大本庄高―早大。大学ではランニングサークルで陸上に取り組む一方、登山サークルにも入会して槍ケ岳などに登頂。大塚製薬入社後、25年1月の大阪国際女子マラソンで日本人トップとなる2時間21分19秒で2位に入った。