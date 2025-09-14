「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）

東京五輪金メダリストのペレス・ジェプチルチル（ケニア）がパリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（エチオピア）との一騎打ちを制して、２時間２４分４３秒で金メダルを獲得した。ケニア勢は３大会ぶりの優勝。エチオピアは３連覇ならなかった。初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が７位に入り、日本勢では１９年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来３大会ぶりの入賞を果たした。

猛暑の影響でスタートが１１日に３０分早められ、７時３０分となったが、スタート時の気温は２８度で湿度８２％と過酷な暑さの中での号砲となった。序盤に米国勢２人が飛びだし、日本の小林香菜（大塚製薬）がついていく展開となった。アフリカ勢は１分離れた集団でついていったが、２６キロ過ぎに優勝候補をそろえるエチオピア勢が会話するシーンが中継に映ると直後に一気に集団がペースアップ。上位を抜き去ると、アセファ（エチオピア）とジェプチルチル（ケニア）の一騎打ちに。最後の直線勝負でジェプチルチルが抜けだし勝負を決めた。