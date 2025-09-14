横浜流星「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第35話（C）NHK

【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第35話「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」が、14日に放送される。

◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」


本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。

◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第34話あらすじ


定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る。

歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し、心に変化が生まれる。江戸城では、家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける。

