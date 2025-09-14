【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第35話】蔦重、複雑な心境抱える 歌麿はきよとの再会で変化
【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第35話「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」が、14日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」歌麿（染谷将太）の心を変化させた女性
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）は複雑な気持ちになる。そんな中、読売で、定信が将軍補佐になったことを知る。
歌麿（染谷将太）は、かつて廃寺で絵を拾い集めてくれたきよ（藤間爽子）と再会し、心に変化が生まれる。江戸城では、家斉（城桧吏）が大奥の女中との間に子をもうける。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第34話あらすじ
