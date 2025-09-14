Hey! Say! JUMP薮宏太主演ミュージカル再演決定 A.B.C-Z橋本良亮が新メンバーとして出演【ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート】
【モデルプレス＝2025/09/14】Hey! Say! JUMPの薮宏太が主演を務めるミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の再演が決定。2026年6月東京・パルテノン多摩の公演を皮切りに、6月仙台・名古屋、7月岡山・大阪、7月〜8月東京・有楽町よみうりホールと全国ツアーを実施する。
人気ミュージカル『ライオンキング』などの作詞を手掛けたティム・ライス、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー。ティム・ライスとアンドリュー・ロイド＝ウェバーによる、数々の賞を受賞した『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』は、ウェストエンドやブロードウェイでの複数回のロングランを含め、世界80か国以上で国際ツアーが行われ、数十万回以上の上演を重ねてきた。「Any Dream Will Do」「Close Every Door」「There’s One More Angel In Heaven」「Go, Go, Go Joseph」など、ポップスやミュージカルの名曲が数多く登場する、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつとなっている。世界的現象となった本作は、その時代を超える物語、卓越した音楽、ダイナミックな振付、そして「希望」「レジリエンス（たくましさ、困難に負けずに立ち上がる力）」「運命」といった心を高揚させる普遍的なテーマで称賛されている。
2022年、初めて日本版として上演されると、会場を満たす多彩で底抜けに明るい音楽、ノンストップで繰り広げられるパワフルなパフォーマンスが人々を魅了し、その独特の世界感が「クセになる！」と話題に。この度、約4年の時を経て、再演が決定した。日本初演に引き続き、演出はミュージカル『GHOST』（18・21）の演出などを手がけたエネルギッシュでポジティブな演出に定評のあるダレン・ヤップ。ブラッシュアップした“ジョセフ”の世界を届ける。
そして、日本初演に引き続き本作の主人公・ジョセフ役をつとめるのは温かみと芯のある歌声が人々を惹きつける薮。多彩なジャンルの音楽が盛り込まれ、新たな挑戦となった本作の主演以降も、『BE MORE CHILL』や『tick, tick...BOOM！』など次々とミュージカル作品での主演をつとめ、2025年10月には音楽劇『MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない！？』への主演も控える薮がさらにパワーアップした姿を見せる。
ナレーター役には、Wキャストとして、華やかで確かな歌唱力と多彩な表現力に定評のあるシルビア・グラブが日本初演に引き続き出演、ミュージカル『ビートルジュース』での圧倒的な歌声と演技力が記憶に新しい清水美依紗がフレッシュな風を吹き込む。さらに、ファラオ役には、ミュージカル『スワンキング』で主演をつとめるなど華やかな佇まいで存在感を示すA.B.C-Zの橋本良亮が新たなメンバーとして名を連ねる。（modelpress編集部）
4年振りにジョセフの世界で皆さんと再びお会いできることをとても嬉しく思います！今でも数々の名曲のメロディ、そしてメッセージを鮮明に覚えています。混沌とした世の中だからこそ、さまざまな困難から希望を見出し前に進んでいくジョセフの姿に感銘を受けていただけるよう精一杯演じさせていただきます。今回は新たなキャストの皆さんと共にさらにパワーアップしたジョセフをお届けできればと思います。劇場でお待ちしております！
旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、全編音楽で綴るミュージカル。現代のある家。眠れない子供たちの前に突然不思議な女性＝ナレーターが現れて、過去の物語を語り始める。それは聖書の物語。ナレーターは子供たちを物語の世界にいざない、夢を見ること、そしてそれをあきらめずに希望を持って生きることの大切さを自身の言葉で優しく子供たちに教えていく。
カナンの地に住むジョセフは、12人兄弟の11番目で父ジェイコブが贔屓する一番のお気に入り。ある日、ジョセフだけに父からカラフルなコート（＝テクニカラー・ドリームコート）を授けられたが、残る11人の兄弟から妬まれ奴隷として売り払われてしまう。奴隷となってエジプトで暮らすことになったジョセフだが、持ち前の真面目さで献身的に仕えるうち、主人に信頼されていくように。しかし、主人の妻から一方的に想いを寄せられたことがきっかけで、投獄されてしまう。牢獄でジョセフは、“夢を読み解く”能力を生かして登りつめていき、ついにはエジプト国王ファラオに仕える立場になる。そんなある日、かつて自分を売り飛ばした兄弟たちがジョセフの前に現れて…。
2026年6月：東京・パルテノン多摩 ほか 仙台、名古屋公演
2026年7月：岡山、大阪公演
2026年7月〜8月：東京・有楽町よみうりホール
