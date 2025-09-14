◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子マラソンが国立競技場発着で行われ、２１年東京五輪金メダルのジェプチルチル（ケニア）が２時間２４分４３秒で優勝した。残り１００メートルまで優勝争いを演じたアセファ（エチオピア）が２秒差の２位だった。

序盤から中盤まで、サリバンとマクレーンの米国勢がトップを走り、エチオピア、ケニアなどの東アフリカ勢は１０位前後でレースを進めていたが、後半に入ると、レースは大きく動いた。ジョギングのようにゆったりと走っていた東アフリカ勢は、約２０キロからレースが始まったかのようにペースアップ。４位と健闘していた小林香菜（２４）＝大塚製薬＝は約２４キロで集団にごっそり抜かれ、１０位に後退した。

約２５キロから、東アフリカ勢の中でもサバイバルが始まり、優勝争いはジェプチルチルとアセファに絞られ、競技場の最後の直線までデッドヒートを展開した。

小林が２時間２８分５０秒で、日本勢最高の７位入賞と健闘。序盤からマイペースで走った佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が中盤以降に順位を上げて２時間３１分１５秒の１３位でゴールした。安藤友香（３１）＝しまむら＝は２時間３５分３７で２８位だった。