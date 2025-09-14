大人気企画「有吉と行くメモドライブ」1時間SP放送！出川哲朗＆劇団ひとりが初参加

本日9月14日（日）、『有吉クイズ』の大人気企画「有吉と行くメモドライブ」1時間SPが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

その斬新さで人気を博しているこの企画では、芸人たちがドライブロケを実施。芸人たちは、車内で思ったことをリアルタイムでメモする。すると、みんなでワイワイ楽しくドライブしているように見える瞬間でも、頭の中で思っていることは人それぞれで…。

これは、そんな芸人たちのリアルすぎる心の声を、ロケ映像とともにスタジオでのぞき見するという前代未聞の企画だ。

今回このロケに参戦するのは、有吉、出川哲朗、劇団ひとり、向井慧（パンサー）、加納（Aマッソ）、ケツ（ニッポンの社長）。

仕事では会うもののプライベートでは接点があまりないという6人が、ドライブを楽しみながら買い出しに向かい、親睦を深めるべくホームパーティーを開催する。

スタジオでは、そんな芸人たちのロケの様子＆ダダ漏れの本音を、ロケメンバーの有吉、出川、劇団ひとりに加え、せいや（霜降り明星）、藤田ニコル、森香澄が目撃。

VTRが始まると、芸人たちがメモした“陰湿な”ツッコミやボヤキに大盛り上がりする一方、森が「意外とポジティブなメモもあるんだなと思って！」と驚いたかわいらしい本音も飛び出す。

◆ドライブからの買い出しでメモの嵐！

いざテレビ朝日本社からドン・キホーテへ買い出しに出発するが、のっけからメモのターゲットになってしまうのは番組初登場の劇団ひとり。

運転手を任され、車に乗り込んで出発の準備をしているひとりのとある行動を横目に、黙り込んだ有吉らは一斉にメモを書き始める。スタジオでそのメモを目の当たりにしたひとりは、「こんなに書かれていたの!?」とがくぜんとして…。

また、サザンオールスターズの大ファン・出川は車内でゴキゲンに熱唱。しかし、そこは出川。ウソみたいな事態が発生し、全員がメモで総ツッコミ。「人間の内面をエグるイヤな企画。ホントは出たくなかった（笑）」という出川は、スタジオで初めて知った本音の数々に思わず絶叫する。

◆Aマッソ・加納がまさかのポンコツ認定！

買い出しを終えてホームパーティーの会場に到着した一行は、担当を決めてそれぞれが購入した食材を発表することに。

すると、加納のとんでもないミスが発覚。これには全員が思わず絶句で…。普段は“デキるキャラ”のセンス芸人・加納がまさかの“ポンコツ後輩”認定される事態がぼっ発する。すると、有吉から加納の尻拭いを押しつけられた向井の不満が大爆発して…。

たこ焼きや前菜など、それぞれが担当のパーティー料理に腕を振るうも止まらないメモの嵐。有吉もお得意の手料理を披露するが、とあることがメモの槍玉に。さすがの有吉も「今までに比べてメモタイムが長い（笑）」と動揺するほど、芸人たちのメモを書く手が止まらない。

一方、こだわり抜いてあるスイーツを用意したひとりがメモした悲しすぎる心の声に、せいやも「ホンマや！」とスタジオ一同大爆笑だ。